Il Giappone ha fretta di tornare il più presto possibile alla normalità e pare abbia deciso di revocare subito le norme anti-Covid per gli arrivi internazionali, senza aspettare che i funzionari declassino il virus portandolo al livello più basso nella scala della pericolosità, lo stesso dell’influenza stagionale.

La 'Golden Week'

Una mossa programmata per l’8 maggio, data a partire dalla quale, dunque, dovrebbe decadere ogni obbligo relativo alla vaccinazione da parte dei visitatori esteri in arrivo nel Paese. Il governo, tuttavia vuole porre fine alle restrizioni già prima di questa data, ossia in occasione delle vacanze primaverili della ‘Golden Week’, che iniziano questa fine settimana e continuano fino al 7 maggio. Si prevede che un alto numero di giapponesi viaggerà all’estero durante questo periodo e il governo vuole semplificare al massimo anche le procedure per il ritorno a casa delle persone, oltre che per i visitatori internazionali.



La decisione, spiega TravelMole, includerebbe anche la fine dei test casuali su un numero limitato di turisti in arrivo dalla Cina continentale con voli diretti, oltre ad eliminare il requisito delle tre dosi di vaccino anti-Covid obbigatorie per poter entrare in Giappone.