Cina, stop al test Pcr per i turisti in entrata: basterà il tampone rapido

La Cina allenta ancora le misure per i viaggi. Le autorità locali hanno annunciato che da domani, 29 aprile, decadrà il requisito del test covid Pcr negativo per i turisti in ingresso: sarà sufficiente presentare il risultato di un test rapido.

Come riporta travelmole.com, il Paese aveva già allentato le misure per alcuni Paesi di provenienza, ma ora la decisione viene estesa a tutti i viaggiatori. Con questa decisione la Cina conta di dare un nuovo impulso al turismo, dopo la prima riapertura dello scorso gennaio.



I cittadini stranieri che entrano in Cina sono comunque tenuti a compilare un Health Declatarion Form.



Ultimo nodo da affrontare per la Cina è quello dei collegamenti aerei con l'estero, che stentano a tornare ai livelli pre-pandemia. Ma l'aumento della propensione ai viaggi da parte della popolazione del Paese del Dragone, che si sta concretizzando proprio in questi giorni, potrebbe portare a un incremento dei collegamenti.