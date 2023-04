Spagna: volano gli arrivi a inizio 2023, record di traffico dall'Italia

Arrivi sopra i livelli del 2019, spesa dei viaggiatori nettamente superiore. E per l’Italia boom di ingressi turistici. Continua anche nel 2023 la cavalcata della Spagna e il mese di febbraio fa segnare un ulteriore passo in avanti sul turismo internazionale.

I dati dell’Istituto nazionale di statistica riportati da Ansamed fanno emergere per febbraio 4,3 milioni di arrivi (erano stati 4,1 il mese precedente) con una spesa pari a 5,3 miliardi di euro, oltre il 14 per cento in più rispetto allo stesso mese del 2019.



Per quanto riguarda il traffico dall’Italia questo è stato pari a 240mila viaggiatori, il 44 per cento in più rispetto al pari data del 2019, per una spesa che ammonta a 200 milioni di euro.