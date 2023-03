Spagna: Podemos presenta un emendamento per cancellare i voli interni

Stop ai voli interni alla Spagna. O meglio, alla gran parte dei collegamenti aerei domestici, ovvero quelli che sono sostituibili con il treno. Questo il contenuto di una serie di emendamenti presentati da Podemos alla nuova legge sulla mobilità sostenibile.

Al di là dell'appoggio che le regole proposte dal partito spagnolo potranno trovare in parlamento, l'idea si inserisce in un dibattito in atto ormai da tempo: preferire il treno rispetto all'aereo per motivi di impatto ambientale.



Come riporta preferente.com, la proposta del gruppo parlamentare prevede la cessazione di tutti i collegamenti aerei con un'alternativa ferroviaria di durata inferiore alle 4 ore; il che comporterebbe l'addio, ad esempio, ai voli Madrid-Barcellona.



Il progetto riguarderebbe anche il traffico merci, con l'eliminazione di voli cargo nazionali e internazionali da e per aeroporti da cui transitino meno di 100mila tonnellate annue, a condizione che sia disponibile un collegamento ferroviario di durata inferiore alle 6 ore.