'Spagna al femminile': al via il progetto di promozione

‘La Spagna al femminile’, ciclo di appuntamenti ideato dall’ente spagnolo del Turismo a Milano – Turespaña, ha portato ristorante al Viva Viviana Varese le chef stellate Viviana Varese e Lucía Freitas del ristorante A Tafona di Santiago de Compostela.

Il progetto intende promuovere i territori spagnoli in Italia mediante la collaborazione di chef donne, che diventano ambasciatrici dei loro territori, sapori e tradizioni.

“Siamo entusiasti che il progetto La Spagna al Femminile - racconta Isabel Garaña Corces, direttrice dell’ente spagnolo del turismo a Milano - dia la possibilità a chef provenienti da nazioni diverse di entrare in contatto per conoscere e scoprire i loro territori, origini e sapori ponendo la gastronomia al centro della promozione turistica della Spagna in Italia”.



“Si tratta di un’occasione per promuovere la gastronomia galiziana a 360 gradi,- racconta la chef Lucía Freitas - partendo dai prodotti che ci dona la nostra terra, alle piccole realtà artigianali che se ne prendono cura, per arrivare poi a creare piatti che vogliono celebrare il nostro territorio.”

L’inizio di questo viaggio culinario ha reso omaggio ai produttori della regione spagnola, alle materie prime e alla loro stagionalità.

“Sono lieta di essere parte del progetto La Spagna al Femminile – aggiunge la chef Viviana Varese - e di poter condividere con Lucía Freitas la mia esperienza”.