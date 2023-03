Finlandia: a giugno la prima Masterclass sulla felicità

A sancirne il primato per il sesto anno consecutivo è stato il World Happiness Report pubblicato ogni anno dalle Nazioni Unite: la Finlandia è ancora il Paese più felice del mondo. Proprio per questo ospiterà dal 12 al 15 giugno 2023 al Kuru Resort, nella regione dei laghi finlandese, la prima Masterclass sulla felicità al mondo. L’obiettivo è condividere con 10 partecipanti selezionati da ogni angolo della terra, in quattro giorni di sessioni di coaching, i segreti per ritrovare la felicità e il proprio equilibrio.

Candidature entro il 2 aprile

La masterclass sarà interamente gratuita per i partecipanti selezionati e Visit Finland coprirà anche le spese di

viaggio da e per la Finlandia. Le candidature alla masterclass sono aperte fino al 2 aprile 2023: gli interessati possono iscriversi individualmente, con un amico o con un partner.

Per maggiori informazioni su come candidarsi, visita il sito: hiips://www.visitfinland.com/en/find -your-inner-finn/.



La ricetta

Natura, stile di vita, cibo e sostenibilità sono gli elementi che contraddistinguono la vita dei finlandesi. A cominciare dalla profonda connessione con la natura, nell’arcipelago più esteso al mondo, con 187mila laghi e su un territorio occupato per il 75% da foreste incontaminate, con 41 parchi nazionali. La sostenibilità, poi, è considerata una vera e propria priorità dai finlandesi, sia che si tratti di tutelare il patrimonio naturale circostante, sia nella creazione di innovazioni funzionali per la vita di tutti i giorni. Dai mobili all'abbigliamento, il design finlandese integra perfettamente avanguardia e rispetto dell’ambiente. La ricetta della felicità dei finlandesi include, però, anche anche lo stile di vita semplice e l’amore per il cibo stagionale e locale.