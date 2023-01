Finnair: in estate novità italiana con il volo su Milano Linate

Sarà ancora più ricco del previsto il network estivo di Finnair in Europa, con il superamento delle 50 destinazioni e l’aumento delle frequenze su alcune capitali come Berlino, Copenhagen, Vilnius e Riga.

Importante novità anche per quanto riguarda l’Italia con l’aggiunta del volo su Milano Linate, new entry che va a unirsi al volo già esistente su Malpensa. Saranno così sette le destinazioni della Penisola collegate con la Finlandia da parte di Finnair: oltre alle due milanesi, ci sono infatti anche Roma, Venezia, Verona, Bologna e Napoli.



"I viaggi si sono ripresi a un buon ritmo e stiamo aumentando i voli verso le rotte europee per soddisfare l'aumento della domanda in Asia – commenta il chief commercial officer Ole Orvér -. Ad esempio, le rotte di Bergen e Bodø sono perfettamente collegate ai nostri voli per il Giappone".