Come scoprire la Finlandia in treno, ecco i consigli di Visit Finland

A consigliarlo è Visit Finland: il modo migliore per scoprire le meraviglie della Finlandia è il viaggio in treno, utilizzando una rete ferroviaria nota per la puntualità e dotata di sale giochi per i bambini e della possibilità di portare a bordo auto e biciclette.

Tappa in Lapponia

L’inizio di un itinerario-tipo può essere Rovaniemi, la capitale della Lapponia finlandese, ideale per godersi la natura mozzafiato e i colori dell’estate. Con collegamenti diretti in treno sia da Helsinki che da Turku, al visitatore non resta che scegliere se prendere il treno notturno, oppure viaggiare durante il giorno per godersi i paesaggi artici. Per gli amanti dell’avventura, Roveniemi offre numerose possibilità di divertimento: dal paddle alla battuta di pesca sul fiume Kemijoki, dall’escursione per esplorare foreste incontaminate fino a giri in slitta trainata da cani. Per i più temerari, è possibile anche abbandonarsi al piacere della sauna in alta quota sull’unica funivia con bagno di vapore esistente al mondo. Lunga due chilometri, la funivia permette ai visitatori di ammirare le bellezze naturali in pieno relax a 800 metri d’altezza.



L'oasi di Koli

Il viaggio può poi continuare in direzione Carelia settentrionale, la destinazione per eccellenza dei finlandesi in cerca di relax e natura, dove si trova anche l’oasi naturale di Koli, definito da molti il parco nazionale più bello della Finlandia. Anche qui ci si può dedicare a molte attività all'aria aperta come canoa, equitazione e ciclismo.



Tra le attrazioni vicine quella della cittadina di Joensuu, che ospita il Museo della Carelia settentrionale e, per i più piccoli, la città fiabesca di Mukulakatu, costruita a misura di bambino.



Altra tappa di un possibile itinerario in treno consigliato dall’ente è Tampere, la capitale mondiale delle saune. Tampere è la città con il maggior numero di saune pubbliche in tutto il Paese e vanta anche quella più antica della Finlandia, la Rajaportin Sauna del 1906.



Infine imperdibile una tappa nell'idilliaca città costiera di Turku, conosciuta come la capitale gastronomica della Finlandia. A soli 300 metri dalla stazione ferroviaria si trova il Park Hotel Turku, un’esclusiva struttura del 1902 in pieno stile liberty caratterizzata dall’atmosfera suggestiva e romantica.