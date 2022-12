Qatar, dopo i Mondiali si pensa al 2023: le aperture di lusso in programma

Archiviati i Mondiali di Calcio, il Qatar si prepara alla stagione 2023 con tante novità sul fronte dell’offerta ricettiva di alta gamma.

Sono diverse, infatti, le nuove aperture di lusso in programma. A partire dal nascente Rixos Qetaifan Island North Doha, che proporrà lusso e benessere di alto livello. A questo si aggiungeranno: il resort all-inclusive Rixos Gulf Hotel Doha; il St. Regis Marsa Arabia Island, The Pearl-Qatar, che offrirà 193 suite con vista panoramica sull’isola Pearl-Qatar; il Katara Hills Doha, LXR Hotels & Resorts con le sue 15 ville con vista sul Katara Cultural Village, dotate di piscina privata, maggiordomo personale e servizio di concierge; il Waldorf Astoria Doha West Bay, in arrivo nel cuore dell’area diplomatica. E ancora il Waldorf Astoria Lusail, Doha con le sue 429 camere e le sky villas con vista mare a 360 gradi; il Chedi Katara Hotel & Resort, che proporrà un elegante mix di estetica Mughal e Ottomana; il Raffles Doha e Fairmont Doha, due grandi torri che rappresentano le spade a scimitarra del sigillo nazionale del Qatar; Le Royal Méridien City Center Doha e il contemporaneo Andaz Doha.



Infine, situati in due torri ispirate alla barriera corallina del Qatar, il Rosewood Doha e il Rosewood Residences Doha apriranno al pubblico il prossimo anno, offrendo camere di lusso, appartamenti, una spa e un centro fitness all'avanguardia.