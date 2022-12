Fifa World Cup: oltre 14mila i voli operati da Qatar Airways

Sono stati oltre 14mila i voli operati da Qatar Airways in occasione della Fifa World Cup che si è appena conclusa con la vittoria dell’Argentina. In qualità di compagnia aerea partner ufficiale della Fifa, Qatar Airways ha celebrato lo storico torneo con passeggeri provenienti da tutto il mondo.

"Quello che era iniziato come un sogno si è finalmente trasformato in realtà – ha commentato il ceo Akbar Al Baker -. Lo Stato del Qatar ha riunito i tifosi di tutto il mondo in una celebrazione, non solo del calcio ma anche dell'unità. Rimarrà nella storia la prima Coppa del Mondo Fifa svolta in Medio Oriente, e a nome di Qatar Airways Group vorrei congratularmi con la squadra argentina per la sua performance vittoriosa ed elogiare anche la squadra francese per il suo percorso emozionante durante tutto il torneo".