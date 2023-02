Ingresso in Qatar: l'Hayya Card estesa fino a gennaio del 2024

Il Qatar aggiorna i requisiti necessari per varcare i confini del Paese. La novità arriva dal Ministero dell'Interno che ha specificato come la validità della Hayya Card verrà estesa fino al 24 gennaio del 2024.

Coloro che avevano ottenuto questo 'pass' in occasione dei Mondiali di Calcio, potranno adesso beneficiare di un ingresso multiplo totalmente gratuito. Come si legge su travelmole.com sarà infatti sufficiente dare prova di avere una prenotazione in hotel, un'assicurazione medica (obbligatoria a partire da questo mese) e un biglietto di ritorno in corso di validità.



Infine, i possessori della Hayya Card potranno sfruttare il programma 'Hayya with Me', consentendo a massimo tre membri della propria famiglia o amici di visitare il Qatar insieme a loro. G. G.