Aeroporto di Doha pronto per la Fifa World Cup: completati i lavori di espansione

Tutto pronto per lo stress test a cui sarà sottoposto l’aeroporto internazionale Hamad di Doha in occasione della Fifa World Cup. Sono state infatti appena completati i lavori che hanno portato al raddoppio della capacità, ora 58 milioni di pax, rispetto alla sua apertura avvenuta nel 2014.

"Questa espansione segna un passo significativo nel progresso del turismo in Qatar e dell'attività globale e della connettività attraverso questo aeroporto – ha commentato il ceo di Qatar Airways Akbar Al Baker -. Attraverso l'espansione, abbiamo aggiornato le nostre strutture e offerte, creando la destinazione finale per i passeggeri. Dai servizi di livello mondiale alle infinite offerte di F&B e vendita al dettaglio, l'espansione rafforza ulteriormente la nostra ambizione mentre cerchiamo di mantenere il nostro status di miglior aeroporto del mondo".



Tra le novità introdotte un giardino tropicale indoor oltre a 12mila metri quadrati aggiuntivi dedicati al retail e nuove lounge. Dopo i mondiali di calcio, partirà poi una nuova fase di ingrandimento che per il 2025 porterà la capacità complessiva a 70 milioni di passeggeri.