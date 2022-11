Nasce la brand platform 'Feel More in Qatar', Andrea Pirlo tra i testimonial

Si chiama ‘Feel More in Qatar’ la nuova brand platform globale accompagnata dalla campagna pubblicitaria internazionale che guiderà Qatar Tourism per i prossimi anni. Al centro si trova una famiglia che vive un’ampia gamma di emozioni durante il soggiorno nel Paese proprio per esaltare questo target di viaggiatori.

Come parte della nuova piattaforma partirà anche una campagna ad hoc 'No Football. No Worries' per mostrare come l’offerta del Qatar non si limiti al calcio, al centro della scena per la Fifa World Cup, e che avrà come protagonista l’ex calciatore Andrea Pirlo.



La campagna ‘Feel More in Qatar’ sarà presente in 16 Paesi mentre il sito web rinnovato di Qatar Tourism sarà ora disponibile in 9 lingue.