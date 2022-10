Germania, stagionalità lunga per i viaggi dall'Italia

di Gaia Guarino

La Germania si presenta come una destinazione non soltanto fortemente orientata alla sostenibilità ma anche variegata dal punto di vista dell'offerta turistica. "Sebbene inverno ed estate siano due highlight del nostro incoming - spiega Agata Marchetti (nella foto), direttrice ad interim per l'Italia dell'Ente Nazionale Germanico per il Turismo - abbiamo visto come la classica stagionalità nella prenotazione dei viaggi verso la Germania sia un po' saltata rispetto al passato, spalmandosi su tutto l'anno con dei picchi in agosto o durante il Natale".

Una meta per ogni stagione, dunque, che continua ad attirare il pubblico italiano non soltanto grazie al fascino di città come Berlino o Monaco - perfette per i city break - ma anche con le numerose strade a tema, tra cui per esempio quella dedicata a Sissi. Soluzioni che permettono di spostarsi sia con i treni sia con la propria auto. Un trend quest'ultimo, che dopo la pandemia si è sempre più rafforzato. Secondo le statistiche diffuse dall'Ente Nazionale Germanico per il Turismo, infatti, gli italiani optano per i mezzi privati nel 46% dei casi, quasi a pari merito con l'aereo che viene scelto come soluzione dal 48% degli intervistati.



"Anche il treno, soprattutto per esplorare le regioni del Sud, sta lentamente riguadagnando la fiducia dei consumatori", conclude Marchetti.



"Le persone hanno meno paura dei contagi e anche tanti eventi - conclude - hanno registrato il pienone".