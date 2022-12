Germania, primi 9 mesi al rialzo per gli arrivi dall’estero

Trend positivo per il turismo incoming in Germania. Dopo il buon andamento dell'estate il Paese ha archivito i primi9 mesi con cifre in netta ripresa.

Nel terzo trimestre infatti il volume dei pernottamenti è arrivato all'85% dei numeri pre-crisi.



"Secondo l'Ufficio federale di statistica - si legge in una nota dell'Ente nazionale germanico per il turismo -, tra gennaio e settembre 2022 i pernottamenti dei visitatori internazionali sono saliti a 50,6 milioni, il 72% rispetto allo stesso periodo del 2019. A luglio hanno raggiunto l'84%, ad agosto l'83% e a settembre l'87%". I principali mercati di provenienza sono stati i Paesi Bassi, seguiti da Svizzera, Stati Uniti, Austria e Polonia. A mancare, per motivazioni facilmente comprensibili, sono stati due bacini in precedenza molto importanti: quello cinese e quello russo.



Petra Hedorfer, presidente del Consiglio direttivo del Gntb, precisa: “Le intenzioni di viaggio rimangono elevate. Lo conferma l'ultimo studio 'Monitoring Sentiment in Intra European Travel' condotto dalla European Travel Commission (Etc) nell'ottobre 2022. Il 70% dei viaggiatori provenienti dall'Europa, il mercato più importante per la Germania, che copre l’80% della domanda, sta pianificando di viaggiare nei prossimi sei mesi: un aumento del 4% rispetto all'anno precedente. Le destinazioni estere all'interno dell'Europa sono preferite dal 62% degli europei, con un aumento del 7% rispetto al 2021. Allo stesso tempo, la percentuale di coloro che desiderano fare una vacanza nel proprio Paese o un viaggio a lungo raggio è in calo del 3%”.