La Giamaica del dopo pandemia: 2,6 milioni di pax e un piano di sviluppo per Negril

La Giamaica vuole spingere sulla rinascita turistica del post Covid con un ambizioso programma di sviluppo. Nella sola zona di Negril, infatti, sono previste 5mila camere alberghiere aggiuntive in cinque anni.

Il ministro del Turismo della Giamaica Edmund Bartlett ha ricordato come la regione rivesta un’importanza strategica per l’inbound nel Paese, dal momento che quest’anno ha contribuito a circa un terzo degli oltre 3 miliardi di dollari guadagnati dall'industria turistica fino a questo momento.



“La Giamaica - ha aggiunto - sta trascorrendo la sua stagione turistica estiva più forte e migliore di sempre”. Le entrate valutarie derivanti dal turismo quest’estate sono state superiori del 20% rispetto a quelle dell’estate 2019, con 5mila turisti in più in paragone al picco estivo del 2019. Le stime per la fine di quest’anno sono di raggiungere 2,6 milioni di passeggeri in arrivo, con un guadagno previsto di 4,2 miliardi di dollari.