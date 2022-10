Giamaica in chiave lusso, investimento da 100 milioni di dollari per Montego Bay

La Giamaica prosegue sulla strada della riqualificazione della sua offerta ricettiva in chiave lusso con il nuovo complesso a cinque stelle Vista, che aggiungerà 432 camere al settore dell’ospitalità nel Paese caratterizzandosi per un uso misto tra spazi alberghieri, residenziali e commerciali.

Il complesso, come ha spiegato il ministro del Turismo giamaicano Edmund Bartlett, intervenuto alla cerimonia di posa della prima pietra, genererà anche 300 nuovi posti di lavoro e contribuirà ad aumentare notevolmente il valore del prodotto turistico di Montego Bay.



Lo sviluppo del progetto, frutto di una joint venture tra C & H Property Development Company Limited e MoneyMasters Real Estate and Infrastructure Investment Limited, dovrebbe essere completato in 48 mesi e – come spiega eTurboNews - si suddividerà in quattro tranche.