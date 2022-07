Giamaica, focus sull’upper level: nasce la ‘Revere Zone’ per gli amanti del lusso

Si chiama ‘Revere Zone’ la nuova zona dedicata ai turisti di fascia alta che la Giamaica sta creando lungo la costa settentrionale dell’isola, da Oracabessa vicino al distretto di Ocho Rios fino a Port Antonio, capoluogo della parrocchia di Portland.

L’area includerà le città costiere di Oracabessa, Port Maria, St. Ann’s Bay, Runaway Bay e Discovery Bay e sarà caratterizzata da uno “sviluppo a bassa densità”, come affermano i funzionari del Ministero del Turismo della Giamaica.



Voli diretti su Ochi Rios

"Questa nuova zona - ha spiegato a TravelPulse Edmund Bartlett, ministro del Turismo della Giamaica - sarà supportata da un servizio aereo non-stop aggiuntivo, con voli che atterreranno direttamente a Ocho Rios, fornendo un accesso più facile e diretto a questa bellissima regione della nostra isola”. Saranno inoltre rese operative nuove autostrade e a Port Antonio sono in atto progetti di riqualificazione per aumentare l’attrattività della zona per i viaggiatori di fascia alta.



I vettori rafforzano i programmi

Il numero di visitatori della Giamaica dopo l'epidemia è aumentato fortemente, portando le principali compagnie aeree ad aumentare i loro programmi di voli per l'isola. Delta Airlines ha recentemente rilanciato i voli giornalieri in Giamaica da Detroit e Minneapolis per il 2022 e il 2023 a all'inizio di questo mese JetBlue ha detto al governo della Giamaica e ai funzionari del turismo che offrirà il 40% in più di posti tra gli Stati Uniti e Montego Bay entro luglio del 2022 rispetto quanto disponibile durante lo stesso mese del 2019, prima dello scoppio della pandemia.