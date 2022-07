Australia, dal 6 luglio stop all’obbligo di vaccinazione per i turisti stranieri

Dopo due anni di grande prudenza nella lotta al Covid, l’Australia si appresta ad allentare ulteriormente le restrizioni in entrata. Questa settimana il Paese revocherà l’obbligo vaccinale per i turisti stranieri. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Mark Butler, spiegando che la prova dell’avvenuta immunizzazione non sarà più richiesta ai visitatori internazionali a partire dal 6 luglio.

"Il Chief Medical Officer ha avvertito che non è più necessario che i viaggiatori dichiarino il proprio status vaccinale”, ha dichiarato il ministro, riporta Travel Mole.



La rimozione del requisito di vaccinazione, ha aggiunto il ministero dell’Interno Clare O’Neil, “non solo ridurrà i ritardi nei nostri aeroporti, ma incoraggerà più visitatori e lavoratori qualificati”.



I viaggiatori dovranno comunque indossare le mascherine a bordo dei voli diretti in Australia e rispettare le regole statali che richiedono l’uso dei dispositivi di protezione individuale sui voli nazionali.