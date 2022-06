Se l’Italia ha spinto sull’acceleratore dell’abbandono delle restrizioni di viaggio per essere competitiva rispetto ad altre destinazioni internazionali, rimangono però ancora numerosi Paesi del mondo che non hanno del tutto liberalizzato gli ingressi.

Sul numero di TTG Magazine oggi in distribuzione e disponibile online sulla nostra digital edition un elenco aggiornato delle principali destinazioni turistiche del mondo e delle regole di accesso oggi in vigore.



Se la nostra Penisola non richiede più né green pass né tampone per l’ingresso, la Francia invece mantiene la richiesta del certificato vaccinale, così come Malta e come il Portogallo.



Fuori Europa, il green pass è richiesto da Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda, mentre regole ancora diverse per ogni Paese riguardano l’Africa e soprattutto le mete asiatiche, con Cina e Giappone ancora molto rigidi per l’ingresso dei turisti.



