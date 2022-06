Australia: con il Roma-Perth di Qantas obiettivo ritorno ai numeri pre pandemia

di Amina D'Addario

Sarà il nuovo volo diretto Roma-Perth operato da Qantas a stimolare le prenotazioni sulla destinazione Australia. Ne sono convinti i rappresentanti dell’ente turistico del Paese arrivati nei giorni scorsi a Roma per presentare al mercato la novità e le attrattive della Western Australia, la regione più direttamente interessata dal nuovo collegamento.



“Il volo – ha sottolineato Carolyn Turnbull, managing director di Tourism Western Australia – rappresenta una grande opportunità, che fa di Perth il nuovo punto di accesso per l’intera Australia. Una milestone che apre il Paese anche a tutti coloro che fino ad oggi non pensavano di visitarlo”.



Robin Mack, executive general manager di Tourism Australia, ha ricordato come il ripristino della capacità aerea è “essenziale per tornare ai numeri del pre-pandemia. Ora abbiamo recuperato il 50% della capacità aerea ed entro dicembre arriveremo al 70%”. Quanto al mercato italiano, Mack ha evidenziato che “nel 2019 il Paese accoglieva circa 75mila italiani”.