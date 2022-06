Qantas, decolla il primo volo non-stop da Roma a Sydney

Qantas ha inaugurato ieri la stagione dei voli non-stop tra l'Italia e l'Australia. Il nuovo volo è l'unico volo diretto tra l'Australia e l'Europa continentale offerto da una compagnia aerea.

L'amministratore delegato del Gruppo Qantas, Alan Joyce, ha dichiarato di essere soddisfatto del ritorno dei voli Qantas per Roma. "Stiamo assistendo a una forte domanda di viaggi internazionali, dato che sempre più Paesi allentano le restrizioni. Gli australiani si stanno muovendo molto. I nostri clienti si spostano all'estero per ricongiungersi con le famiglie e gli amici, per riallacciare i legami commerciali e per riscoprire il mondo e l'Italia è in cima alla loro lista dei desideri di viaggio".



“Oggi siamo onorati di dare il benvenuto a Roma al primo volo nella storia dall’Australia verso l’Italia e l’Europa Continentale - ha aggiunto Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma -. Questo importante traguardo è il risultato di una lunga collaborazione tra Qantas e Adr con il supporto delle istituzioni nazionali. Roma e l’Italia confermano l’attrattività del più grande mercato in termini di volumi tra l’Australia e l’Europa Continentale; nel 2019 circa 500mila passeggeri hanno volato tra i due paesi con scalo intermedio. Ora potranno farlo con un volo diretto. Crediamo che questo importante passo sia solo l’inizio per esplorare ulteriori opportunità di collaborazione e rafforzerà le già rilevanti relazioni sociali ed economiche tra l’Australia e l’Italia”.



"Una boccata d'ossigeno per il settore veder ripartire con energia rinnovata i voli da oltreoceano. Il lancio di Qantas e la partnership con Tourism Australia e Tourism Western Australia segnano un nuovo grande inizio per il comparto. Il mio augurio è di continuare a guardare avanti e tornare a giocare un ruolo cruciale nello sviluppo della filiera turistica con un'Italia che si fa trovare pronta all'accoglienza" ha commentato Maria Elena Rossi, direttrice marketing di Enit.



Qantas opererà tre voli settimanali da Roma a Sydney (via Perth) fino al 6 ottobre.

Per celebrare il lancio della nuova rotta per Roma, Qantas ha introdotto nelle sue lounge e a bordo una serie di menu di ispirazione italiana e il famoso cocktail Negroni.

Inoltre, ha aggiunto alla sua offerta di intrattenimento in volo su tutti i voli internazionali una speciale collezione di film italiani iconici, con classici quali ‘Profumo di donna’, ‘Roma città aperta’ e ‘La vita è bella’.