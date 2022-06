Usa: gli hotel resistono all’aumento dei prezzi

Hotellerie statunitense a prova di crisi. Nonostante l’aumento generale dei prezzi, inclusi i trasporti aerei interni, ad aprile il tasso di performance operativa lorda per camera disponibile (Goppar) ha raggiunto i 96,08 dollari, il 92% del valore pre-pandemico.

Lo riporta il portale TravelDailyNews International, sottolineando come sia in crescita sia il livello d’occupazione delle camere, sia il valore della tariffa media giornaliera, aumentata di 5 dollari rispetto al 2019. Come entrate totali per camera disponibile (Trevpar) è stata registrata quota 226 dollari (-40 dollari sul periodo pre-pandemico).



Non tutto è rose e fiori, però. Anche negli Stati Uniti gli hotel faticano a trovare personale estivo, dovendo perciò aumentare i salari per risultare più attrattivi sul mercato (66,50 dollari a libro paga per camera disponibile, +46 dollari sul 2020, ma sotto ancora di 20 dollari rispetto sull’annata precedente)..



Alberto Caspani