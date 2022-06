Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato una nuova strategia volta a rilanciare l'industria del turismo internazionale dopo la pandemia. L’obiettivo è quello di accogliere 90 milioni di visitatori internazionali entro il 2027 e di raggiungere entrate annuali dal turismo stimate in 279 miliardi di dollari.

Come riportato da Travelpulse, il segretario al Commercio Gina Raimondo ha affermato che il Governo deve fare di più per sostenere la rinascita dei viaggi e del turismo.

Secondo Reuters, Raimondo vuole anche che i viaggi diventino "più resilienti, sostenibili ed equi".

Oltre a fissare obiettivi turistici internazionali, l'agenzia governativa sta cercando di modernizzare e semplificare le procedure di ingresso per i visitatori internazionali e ridurre le restrizioni legate al Covid che rendono complicata la visita. Gli Stati Uniti richiedono ancora ai turisti in arrivo di mostrare la prova della vaccinazione e praticamente a tutti i passeggeri internazionali viene richiesto di produrre un test negativo effettuato prima del viaggio. Raimondo ha affermato che i protocolli rappresentano una "barriera" alla ripresa dell'industria dei viaggi e ha segnalato il problema al presidente degli Stati Uniti Joe Biden e alla sua amministrazione.



Parlando all'Ipw 2022 a Orlando, il ceo di Brand Usa Chris Thompson e Grant Harris, assistant secretary of commerce for industry and analysis, hanno annunciato i quattro pilastri della strategia, nonché nuove partnership con aziende tra cui Disney e gli uffici del turismo di ogni Stato.

"La strategia turistica si fonda su quattro pilastri - ha spiegato Harris -. In primo luogo, promuovere gli Stati Uniti come destinazione di viaggio. Inoltre, facilitare i viaggi verso e all'interno degli Stati Uniti; garantire esperienze di viaggio diverse, inclusive e accessibili; promuovere un turismo resiliente e sostenibile”.



Prima della pandemia, gli Stati Uniti hanno accolto 79,4 milioni di visitatori internazionali, una cifra che è scesa a 19,2 milioni nel 2020 ed è aumentata a 22,1 milioni nel 2021. La spesa internazionale per turismo ha raggiunto 239,4 miliardi di dollari nel 2019, ma è scesa a 81 miliardi di dollari durante la pandemia. Us Travel Association ha salutato con favore la nuova strategia dell'amministrazione Biden, ma ha sottolineato come ci sia ancora molto lavoro da fare, a cominciare dalla rimozione dei test da effettuare pre-partenza.



“Appoggiamo la strategia del segretario al commercio Raimondo e del Tourism Policy Council. Con l’obiettivo di attrarre 90 milioni di visitatori ogni anno entro il 2027, il piano definisce azioni specifiche che il Governo può intraprendere per ricostruire la nostra economia e rendere il settore più competitivo a livello globale di quanto non fosse prima della pandemia - ha affermato Roger Dow, presidente e ceo della Us Travel Association -. C'è molto lavoro da fare, ma l'amministrazione deve iniziare abrogando subito l'obbligo di test pre-partenza per tutti i viaggiatori internazionali vaccinati e adottare misure per ridurre drasticamente i tempi di attesa per il visto".