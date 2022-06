I 22 motivi per visitare la Grande Mela secondo NYC & Company

"C'è sempre un buon motivo per andare e per tornare a New York. Ma in un anno come questo, che segna la vera ripartenza dei viaggi degli italiani verso gli Stati Uniti, NYC & Company, l'ente ufficiale di promozione della città, ne elenca ben 22. Alcuni sono per cultori della materia, come i nuovi alberghi in apertura o il volto rinnovato degli aeroporti cittadini, ma le novità sono tali e tante che è possibile rispondere alle esigenze di tutti i turisti. L'Edge di Hudson Yards ha inaugurato un nuovo modo per godere del panorama, ovvero il City Climb: un'arrampicata in cima a un grattacielo. In autunno, invece, ha aperto il quinto osservatorio, il Summit One Vanderbilt. Infine, ha debuttato un nuova attrazione virtuale, il RiseNY...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)