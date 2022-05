Abu Dhabi torna a incontrare adv e t.o. in presenza

Il Department Culture and Tourism di Abu Dhabi conferma il proprio interesse per il mercato italiano (nella top 10), e lo fa tornando a incontrare adv e t.o. in presenza con un evento pensato per raccontare tutte le sfaccettature della destinazione.

Come spiega Hussein Ali Alhashmi, regional manager Europe and Americas Dct di Abu Dhabi, “negli ultimi due anni non ci si è mai fermati. Il periodo della pandemia è stato sfruttato per portare avanti il processo di sviluppo dell’offerta turistica proponendo ai visitatori nuovi hotel, musei, e così via”.



Per la prima volta, grazie all’introduzione del Summer Pass, Abu Dhabi spinge così sull’estate puntando soprattutto sul target famiglie e su una serie di attrazioni dedicate come parchi d’acqua e attività per i più piccoli. Un’opportunità, insomma, per rendere economicamente più accessibile la città emiratina, grazie a prezzi inferiori rispetto all’alta stagione.



Ad Abu Dhabi, i viaggiatori troveranno un mix dove il rispetto per il passato incontra il presente e plasma il futuro. L’Emirato sostiene la sua trasformazione presentandosi non soltanto in veste avanguardista ma ponendo l’accento pure sulla diversità dei paesaggi e sull’importanza del proprio patrimonio culturale. G. G.