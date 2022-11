Experience Abu Dhabi, la nuova campagna invita a trovare ‘il tuo ritmo’

Si chiama ‘Experience Abu Dhabi. Trova il tuo ritmo’ la nuova campagna lanciata dal Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi. La campagna presenta una varietà di esperienze che ispirano, emozionano e ristorano, invitando il mondo a far visita all’Emirato e a vivere momenti indimenticabili – in tutta libertà e al proprio ritmo.

Experience Abu Dhabi mostra le connessioni tra la ricchezza del patrimonio culturale e le esperienze emozionanti che si possono sperimentare. Si va da Yas Island che accoglie il mondo con parchi a tema e attrazioni sul lungomare per tutto l'anno, con eventi e intrattenimenti per famiglie e per tutte le età a Saadiyat Island, che si contraddistingue per una cultura vibrante e per l'architettura indimenticabile del Louvre Abu Dhabi.



Situato nel cuore dell'isola, il Distretto Culturale di Saadiyat ospita eventi e mostre al Manarat Al Saadiyat, insieme al Berklee Abu Dhabi, il più importante istituto di musica contemporanea e arti dello spettacolo. Il quartiere è anche la futura sede del Museo di Storia Naturale di Abu Dhabi, del Guggenheim Abu Dhabi, del Museo Nazionale Zayed e dell'arte immersiva del teamLab Phenomena Abu Dhabi. Nelle vicinanze, a Mamsha Al Saadiyat, le spiagge e il lungomare sono fiancheggiati da caffè e punti di ristoro.



Le esperienze sono declinate in 3 ispirazioni: la cultura, con Qasr Al Hosn, il memoriale vivente della nazione e “narratore” della storia di Abu Dhabi e la House of Artisans (Casa degli Artigiani), che celebra il patrimonio emiratino e la tradizione artigianale; il ritorno alla natura con l'osservazione delle stelle e il glamping all’interno di Jebel Hafit Desert Park e le passeggiate lungo i sentieri delle oasi della città giardino di Al Ain fino al deserto dell’Empty Quarter; il divertimento con le dune buggies e il surf sulla sabbia, il più grande parco a tema al coperto del mondo, il Warner Bros, e ancora il World Abu Dhabi a Yas Island, il circuito di F1 di Yas Marina e le avventure al coperto del CLYMB e del Ferrari World Abu Dhabi.