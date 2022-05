di Alberto Caspani

Abu Dhabi anche d’estate. Per la prima volta dopo l’emergenza pandemica, il più grande degli Emirati Arabi Uniti lancia un’offerta specifica per competere sul tradizionale periodo di vacanza degli italiani.

“Grazie al nuovo Summer Pass - spiega Hussein Ali Alhashmi (nella foto), regional manager Europe and Americas Department Culture and Tourism di Abu Dhabi - a breve sarà possibile godere di condizioni vantaggiose per l’accesso a tutti i siti culturali e ai tre grandi parchi tematici della capitale (Warner Bros. World, Ferrari World e Yas Waterworld), con possibilità di utilizzare gratuitamente bus pubblici/Yas Express per esplorare l’emirato sino alla regioni di Al Ain e Al Dhafra. All’avanguardia nei sistemi di climatizzazione, le nostre attrattive turistiche sono infatti fruibili anche nei mesi più caldi, col vantaggio di poter godere di riduzioni sino al 30% nelle strutture ricettive”.



Per far conoscere le nuove opportunità, al roadshow italiano del Dct faranno seguito nei prossimi tre mesi fam trip mirati e inviti in loco per oltre 40 influencer, intensificando la comunicazione soprattutto sui canali digitali. Il primo passo per recuperare terreno sugli obiettivi della Vision 2030, che prevede il raddoppio degli arrivi turistici internazionali (13 milioni nel settore leisure, 1.5 milioni nel Mice sino al 2019) e il consolidamento dell’Italia fra i mercati Top 10.



Oltre ai voli diretti Etihad da Milano Malpensa (quotidiano) e Roma Fiumicino (6 volte a settimana, giovedì escluso), dal 1 giugno sono confermati anche i collegamenti Wizz Air da Catania (2 volte la settimana, il martedì e il sabato), mentre da Bari riprenderanno a ottobre. “Abbiamo diversificato le nostre proposte - aggiunge Mia Hezi, country manager Dct Abu Dhabi - puntando su esperienze ‘corpo e mente’ in località amene come l’isola desertica di Nurai. Abbiamo inoltre stretto tre partnership strategiche: Miral contribuirà all’ulteriore sviluppo di Saadiyat Island, mentre trip.com ed Emirates rafforzeranno l’immagine cool dell’Emirato”.