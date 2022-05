Giordania, dalla riapertura 10mila arrivi dall’Italia

Riparte il turismo in Giordania. Dopo la riapertura, lo scorso primo marzo, gli arrivi internazionali hanno registrato una crescita sostenuta, come non si vedeva dal periodo pre-pandemico.

In questi due mesi, in particolare, gli arrivi dall’Italia sono stati circa 10mila, confermando la Penisola al top dei mercati internazionali.



Per spingere i flussi il Jordan Tourism Board si è prodigato in una serie di iniziative promozionali, quali una campagna online di rebranding b2c, una campagna video nelle metropolitane di Milano, Roma, Genova e Brescia. Non sono mancate anche attività di co-partnership e co-marketing con le principali Ota e con alcuni tour operator.



Un primo gruppo di top influencer ha, inoltre, visitato la Giordania dal 21 al 28 aprile. Un nuovo gruppo raggiungerà la destinazione dal 7 al 14 giugno. Mentre dal 7 all’11 giugno è previsto un viaggio stampa tv con un network internazionale.