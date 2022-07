Giordania: oltre 1,9 milioni di visitatori

La Giordania ha assistito a un'incredibile ripresa del settore turistico. A rivelarlo è il ministro del Turismo Nayef Al-Fayez che ha raccontato come, dall'inizio del 2022 alla fine di giugno, siano stati oltre 1,9 milioni i visitatori a recarsi nel Paese.

A incidere notevolmente è stato il ritorno dei giordani residenti all'estero; è stato inoltre predisposto un programma per rispondere alla crisi pandemica e supportare così le sfide future, con anche il contributo del settore privato.



A oggi, come riporta arabnews.com, il ministro ha spiegato come sia costantemente in corso la ricerca di nuovi mercati, non solo asiatici. Grande importanza rivestono gli Stati Uniti e i Paesi europei.

Gaia Guarino