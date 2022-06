Royal Jordanian punta sull'Italia: da settembre il volo diretto da Malpensa

Il Jordan Tourism Board e Royal Jordanian presenteranno ufficialmente domani a Milano i nuovi voli diretti della compagnia da Milano Malpensa previsti per settembre.

Dopo il cambio di brand annunciato nel novembre scorso, ‘il Regno del tempo’, e la ripresa del turismo italiano dal 1 marzo 2022, la Giordania punta dritto al nostro mercato, che negli anni pre-Covid aveva raggiunto il vertice del ranking mondiale come arrivi internazionali.



Dal momento della riapertura, il Jordan Tourism Board è tornato molto attivo sul mercato italiano con attività di co-marketing con i tour operator italiani e co-partneship insieme alle principali Ota e l’attività di promozione andrà avanti fino a fine anno.

Il numero di operatori italiani che propongono la Giordania è in crescita e la programmazione si fa sempre più variegata e include nuovi segmenti turistici come l’avventura e il turismo outdoor.



Sul lato Royal Jordanian, i nuovi voli da Milano Malpensa, dopo otto anni di assenza dallo scalo meneghino, si vanno a sommare a quelli delle compagnie low cost che già operano dal Nord Italia per un totale di nove voli settimanali tra Malpensa e Bergamo.

Dal 24 settembre Royal Jordanian opererà inizialmente con tre voli diretti da Milano Malpensa su Amman nei giorni di sabato, lunedì e mercoledì.