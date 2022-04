Arabia Saudita: 100 milioni di dollari al Fondo Internazionale per il Turismo

L'Arabia Saudita ha promesso di destinare 100 milioni di dollari per dare vita al Tourism Support Fund in collaborazione con la World Bank. Per raggiungere tale obiettivo il Paese ha incoraggiato le donazioni da parte di altri Stati e investitori privati per partecipare al primo fondo internazionale per spingere il settore turistico a livello locale e globale.

Per l'Arabia Saudita si tratta di un’importante iniziativa per sostenere una industry in crescita, cruciale per il rilancio dell'economia. Da ricordare infatti come, nel maggio 2021, sia stato siglato un memorandum d'intesa tra il governo Saudita, la World Bank e la World Tourism Organization per attivare la Tourism Community Initiative.



Come riporta arabnews.com il fondo servirà per finanziare un tipo di turismo sostenibile, creare opportunità di lavoro e salvaguardare il patrimonio naturale dei Paesi in via di sviluppo.

Gaia Guarino