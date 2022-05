Arabia Saudita: grandi ambizioni anche nel segmento delle crociere

L'Arabia Saudita, nel corso della stagione crocieristica compresa tra novembre 2021 e aprile 22 ha accolto oltre 30mila passeggeri. Dal report emerge come un terzo di questi viaggiatori sia internazionale e arrivi dalle crociere Msc (con Msc Bellissima a Jeddah), Scenic Group, Viking e Silversea.

Si dichiara entusiasta Lars Clasen, ceo di Cruise Saudi, che spiega come l’obiettivo per il futuro sia ambizioso: non soltanto rendere l’Arabia Saudita una destinazione top per questo segmento, ma anche toccare quota 1.3 milioni di passeggeri l’anno entro il 2035.



Come riporta seatrade-cruise.com, negli itinerari a terra proposti ai passeggeri delle crociere ci sono stati due dei siti Unesco del Paese, Hegra nel deserto di AlUla, e la parte storica di Jeddah. Infine, sono stati organizzati dei training ad hoc per formare i giovani locali con le competenze richieste per inserirsi da professionisti nell’hospitality a bordo.