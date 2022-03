Giorgio Armani sceglie l’Arabia Saudita per il suo terzo hotel extralusso

Giorgio Armani è pronto a conquistare l'Arabia Saudita. È stato infatti siglato un accordo per l'apertura di un Armani Hotel al Diriyah Gate, che verrà gestito da Emaar Hospitality Group.

Si tratterà, a livello globale, della terza proprietà alberghiera dello stilista e, secondo le prime informazioni trapelate, l'Armani Hotel Diriyah sarà una reinterpretazione del concetto di hospitality firmata Armani. Il design sarà affidato a 'Re Giorgio' e a un suo team di fiducia.



Una nuova sfida che prende ispirazione da questo luogo suggestivo alle porte di Riyadh. Un progetto che, come riporta hoteliermiddleeast.com, prevede 70 camere di ultra lusso, due ristoranti e una spa. Si aggiungeranno poi delle suite con area wellness e piscina privata. Infine, non mancheranno le esperienze per rilassarsi e godere appieno del fascino della destinazione.



Gaia Guarino