Israele allunga la stagione: incentivi per chi volerà sull’aeroporto di Eilat

Israele crede nella ripresa. L’ultima notizia riguarda lo speciale incentivo predisposto dal Ministero del Turismo per le compagnie aeree che programmeranno voli dall'Europa all'aeroporto di Ramon, vicino a Eilat, nella prossima stagione invernale. L’obiettivo è quello di riportare nel Sud del Paese centinaia di migliaia di turisti dall'estero.

“Ogni compagnia aerea che effettua un servizio diretto con l'aeroporto Ramon riceverà un sussidio di 60 euro a passeggero – precisa Kalanit Goren Perry (nella foto), direttrice dell'ufficio nazionale israeliano del Turismo a Milano -. La compagnia aerea ha diritto a un sussidio per un massimo di 75 voli settimanali dallo stesso aeroporto, dal 1 settembre 2022 fino a fine maggio 2023, a esclusione dei periodi dal 9 al 16 ottobre 2022 e dal 5 al 13 aprile 2023”. Il termine per presentare le richieste è il 1 settembre 2022.



Allo stesso tempo, il Ministero sta lavorando alla promozione del turismo nel deserto, al rafforzamento del Negev e dell'Arava, sviluppando al contempo le infrastrutture turistiche nell'area. La direttiva sui voli per Eilat aveva già registrato successo negli ultimi anni. Il numero di turisti arrivati a Eilat durante la stagione invernale 2019-2020, fino alla cessazione del turismo a causa della pandemia, aveva raggiunto la cifra record di circa 150mila unità.



“L’allungamento della stagionalità è fra le nostre priorità – aggiunge Goren Perry – in vista di una ripresa più strutturata. Già da Pasqua tuttavia stiamo assistendo al ritorno degli italiani, con una nuova domanda indirizzata verso strutture di target elevato e servizi esclusivi”.



Isabella Cattoni