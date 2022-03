La ripresa c’è e le richieste ricominciano ad arrivare. “Grazie anche all’incremento dei collegamenti aerei verso Israele e all’avvicinarsi della Pasqua e dei ponti di primavera, stiamo assistendo a un aumento delle richieste di informazioni e anche i tour operator ci segnalano una ripresa dei preventivi sulla destinazione” commenta Kalanit Goren Perry (nella foto), direttrice dell'ufficio nazionale israeliano del Turismo a Milano.

Fra gli obiettivi per il 2022, la direttrice segnala un importante piano di formazione per “Ricostruire e dare forza al mercato trade. È necessario mantenere elevata la visibilità e la conoscenza di una destinazione che ha tutte le carte in regola per imporsi nuovamente sul mercato italiano. Un mercato che nel 2019 aveva portato circa 190mila visitatori a scoprire le meraviglie del Paese”.



Gli spunti di vacanza non mancano, e la pandemia ha accelerato il trend che vede in primo piano la vacanza attiva, nella natura, che premia la vita all’aria aperta. “In questo senso Israele ha molto da offrire, dai cammini al cicloturismo, dalle iniziative sportive come la maratona di Gerusalemme, al trekking”.



Sul fronte voli, “C’è stato un grande lavoro di potenziamento che porta Israele ad avere 65 voli settimanali diretti verso l’Italia”.

In dettaglio, El Al conferma i collegamenti con Roma-Fiumicino, Milano-Malpensa e Venezia-Marco Polo: si prevedono settimanalmente fino a 10 voli da Roma a Tel Aviv, fino a 11 voli da Milano a Tel Aviv e fino a 3 voli da Venezia a Tel Aviv.

Ita Airways partirà da Roma ogni giorno, raddoppiando la frequenza partire dal mese di aprile.

Da non dimenticare poi le low cost: Wizzair vola da Milano Malpena e Roma, ma anche da Napoli e Venezia e dal prossimo giugno anche da Catania. Ryanair ed easyJet hanno ripreso le rotazioni già schedulate prima della pandemia, aggiungendo qualche novità. Ryanair vola da Milano Orio al Serio e da Roma Fiumicino, riconfermando le rotazioni da Bologna, aggiungendo le novità di rotazioni da Treviso, Torino e Bari. easyJet coferma i voli da Milano con prospettive di volare nuovamente da Napoli.

I.C.