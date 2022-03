El Al riapre il volo Venezia-Tel Aviv: il via dal 6 aprile

Tornerà in pista a partire dal prossimo 6 aprile il collegamento diretto Venezia-Tel Aviv operato da El Al. Il volo verrà operato con tre frequenze alla settimana, che saliranno poi a 4 a partire dal mese di luglio.

La rotta verrà servita con aeromobili Boeing 737, le classi di servizio offerte sono business ed economy, quest’ultima con 3 livelli tariffari Lite, Classic e Flex. “Inaugurati nel 2013, i collegamenti non-stop tra Venezia e Israele sono stati operati con successo – si legge in una nota della compagnia -, grazie all’interesse del mercato israeliano per la città di Venezia, combinato con l’importante richiesta del mercato locale nei confronti di Israele. La rotta ha generato in passato numeri molto soddisfacenti, El Al confida di poter tornare quanto prima a replicare i medesimi risultati”.



La ripresa del volo da Venezia va ad aggiungersi all’ampia offerta di voli non-stop dagli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa.