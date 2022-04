Israele: imponente piano di sviluppo per l’area di Eilat e del Negev

Eilat e il deserto di Negev alla ribalta nei piani di sviluppo turistico di Israele. La Israel Land Authority ha infatti annunciato i vincitori della gara, realizzata in collaborazione con il Ministero del Turismo di Israele, per la costruzione di 780 nuove camere in quattro località nel quartiere turistico della cosiddetta Via delle Spezie di Mitzpe Ramon.



Attualmente ci sono circa 700 stanze a Mitzpe Ramon, ma grazie ai nuovi investimenti si dovrebbe arrivare a raddoppiare il numero. Il Ministero del Turismo sta lavorando per agevolare con sovvenzioni fino al 20% dell'investimento i progetti nell’area, che è particolarmente attraente anche per il turismo invernale proveniente dal mercato italiano.

Scopo principale del piano è la creazione di un centro turistico a Mitzpe Ramon che si integri nei paesaggi e comprenda hotel, alloggi, impianti sportivi, aree commerciali, un nuovo parco e una foresta. È importante notare che la costruzione avrà un impatto minimo sulla natura e sul clima.

Il ministro del Turismo israeliano Yoel Razvozov ha dichiarato: “Le azioni che stiamo intraprendendo presso il Ministero del Turismo stanno incoraggiando gli imprenditori a creare hotel, aumentando la concorrenza e riducendo i costi delle vacanze in Israele, accrescendo l'offerta di alloggi turistici. Di conseguenza, siamo testimoni del grande interesse mostrato dagli imprenditori per la costruzione di hotel a Mitzpe Ramon. Iniziative come questa stanno creando le giuste infrastrutture, che ci aiuteranno come Stato a raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati di 10 milioni di turisti all'anno entro il 2030.



Yaacov Kwint, direttore della Israel Land Authority ha aggiunto: "Questa è un'altra operazione di successo per realizzare hotel in modo da ampliare significativamente la varietà e l'offerta di camere per il turismo nazionale e internazionale a Mitzpe Ramon. La gara amplierà anche direttamente e indirettamente le opportunità di lavoro e aiuterà la crescita economica della città e dell'area”.



Ora che poi è arrivata la primavera il Ministero del Turismo israeliano si sta preparando per l'inverno con incentivi per le compagnie aeree ad operare voli verso l'aeroporto di Ramon ad Eilat.

Il Ministero ha infatti pubblicato un invito alle compagnie aeree a ricevere un sostegno finanziario per operare voli dall'Europa all'aeroporto di Ramon nella prossima stagione invernale. Ora, con il ritorno del turismo, il ministero ha emanato una direttiva secondo la quale ogni compagnia aerea che effettua un servizio diretto con l'aeroporto Ramon riceverà un sussidio di 60 euro a passeggero. La compagnia aerea ha diritto a un sussidio per un massimo di 75 voli settimanali dallo stesso aeroporto, dal 1 settembre 2022 fino a fine maggio 2023.L



"Dall'Italia vi sono evidenti segni di ripresa del turismo verso Israele con una sempre crescente richiesta di offerta riguardante il deserto del Negev ed Eilat. La possibilità di intensificare voli verso l'aeroporto di Ramon è sicuramente un mezzo straordinario per l'attività di promozione, indirizzandosi tanto al turismo organizzato quanto al turismo individuale" ha commentato Kalanit Goren, direttrice dell'ufficio nazionale israeliano del Turismo.