Olanda: stop ai test per i viaggiatori dalla Gran Bretagna

Ulteriore allargamento delle maglie per l’ingresso in Olanda. Il Paese ha annunciato che da domani, 23 marzo, non saranno più richiesti i test pre-partenza ai viaggiatori in arrivo dalla Gran Bretagna. La norma si applica a tutti i cittadini britannici, indipendentemente dallo stato di vaccinazione.

Di fatto, come sottolinea travelmole.com, la decisione sancisce il ritiro di quasi tutte le norme per contrastare la pandemia.



Sulla maggior parte dei trasporti, inoltre, non è necessario indossare la mascherina.



Resta comunque la raccomandazione del Governo di effettuare un auto-test al momento dell’arrivo e cinque giorni dopo l’ingresso nel Paese. I viaggiatori sono comunque tenuti a compilare un modulo di dichiarazione sanitaria.