Hotel not Hotel apre una seconda struttura in Olanda

di Livia Fabietti

Dopo il successo riscosso ad Amsterdam, Hotel not Hotel ha inaugurato una nuova sede a Rotterdam, vicino alla stazione centrale. Una struttura decisamente non convenzionale dove pernottare tra una piscina verticale, una casa di pan di zenzero e un orologio a cucù di legno: si contano in totale 36 camere sui generis messe a punto in collaborazione con diversi artisti e designer olandesi.

A completare l'offerta un ristorante messicano e il cocktail bar Jesús Malverde. Bruno Bont, co-proprietario, ha precisato:"Nei nostri hotel miriamo a creare un'esperienza eccezionale per i nostri clienti. L'esterno delle camere deve essere così speciale da dare l'impressione di entrare in un museo o in una mostra d'arte contemporanea, non in un luogo dove dormire".