Nel mondo del trasporto aereo inizia a serpeggiare la sensazione che qualcosa si stia muovendo e aleggia la convinzione (e soprattutto la speranza) che con l’allentarsi delle restrizioni e la possibile apertura di altri Paesi possa esserci una decisa inversione di tendenza sull’onda della voglia di viaggiare repressa per troppo lungo tempo.



L'analisi Skyscanner

In soccorso di queste teorie arriva l’analisi di Skyscanner. Il portale specializzato ha infatti effettuato uno studio sulle ‘redirects’, ovvero la connessione dell’utente che ha effettuato una ricerca con il sito della compagnia per procedere alla fase di prenotazione. Non una certezza di acquisto del biglietto, ma l’espressione di una volontà, semmai, che rispecchia appunto il forte desiderio di viaggiare. Ed emergono direttrici dove questi numeri sono anche tripli rispetto al 2019 e nella maggior parte dei casi più che raddoppiati.

La classifica

Nella classifica stilata da Skyscanner al primo posto risultano i voli tra Olanda ed Emirati Arabi (+190%) seguiti da Svizzera-Messico e Germania-Costa Rica (rispettivamente +179 e +168%). Tanto lungo raggio quindi, di cui si sente la nostalgia, mentre la prima direttrice di medio raggio è quella tra Spagna e l’Egitto, sesta con +129%. Tra le destinazioni più richieste e presente due volte nella top ten anche le Maldive.