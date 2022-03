di Stefania Galvan

L’intervento a ITB Berlin Convention di Vassilis Kikilias, ministro del Turismo greco, gli ha fatto onore perché ha deciso di spostare il baricentro della discussione dagli effetti sul turismo della guerra in Ucraina alle persone che di quella guerra sono vittime. “L’industria dei viaggi globale riuscirà a sopravvivere anche a questa crisi - ha detto -. Tuttavia la prima cosa da fare ora è aiutare i profughi, i problemi del travel passano in secondo piano e saranno da affrontare solo in un secondo momento”.

La riflessione è d'obbligo

Osservazione ineccepibile, certo, ma certamente la Grecia sta già riflettendo adesso – come del resto tutti gli altri competitor del Mediterraneo – su quali conseguenze potrà avere l’inevitabile aumento del prezzo del carburante sull’incoming nel Paese. Kikilias non ne ha parlato, ma di sicuro sa che il suo Paese non potrà permettersi di perdere proprio quest’anno nemmeno uno dei tedeschi che già stanno prenotando le proprie vacanze estive.



Il motivo è semplice: secondo una ricerca condotta dalla Confederazione del turismo greco (Sete) i turisti provenienti dalla Germania, insieme a quelli del Regno Unito e degli Stati Uniti, in epoca pre-Covid rappresentavano quelli a maggiore capacità di spesa in Grecia. Basti pensare che nel 2019 la componente tedesca ha generato qualcosa come 3 miliardi di euro di ricavi, pari al 16,7% dei ricavi totali dell’incoming greco.



Il gioco si fa duro

Un cosa è certa: la stagione turistica in Grecia è già iniziata il 1 marzo, procede a pieno ritmo, con un'impennata di prenotazioni per Pasqua, e fa dire a Fritz Joussen, ceo di Tui Group: "Ho portato in Grecia 1,5 milioni di viaggiatori l'anno scorso e quest’anno voglio portarne 3 milioni".



La competizione con gli altri Paesi del Mediterraneo, Italia compresa, si fa più agguerrita che mai e la Grecia ha una freccia in più al suo arco: secondo l’analisi presentata a ITB Berlin Convention dalla German Travel Association, infatti, i turisti tedeschi quest’anno mettono il Paese ellenico al primo posto nello loro scelte di vacanza. L’Italia è avvisata.

Foto: © Messe Berlin GmbH