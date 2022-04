Cipro elimina le restrizioni per i viaggiatori vaccinati

Cipro allenta le restrizioni di viaggio. Dal prossimo 18 aprile, entrare nell’isola sarà più semplice per i turisti vaccinati. La destinazione abolirà infatti, per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale, l’obbligo di esibre all’arrivo il Cyprus Flight Pass e di sottoporsi al test anti-Covid (molecolare o rapido).

I viaggiatori che, riporta lastampa.it, non siano ancora immunizzati o non abbiano completato il ciclo di vaccinazione saranno tenuti a sottoporsi a un test molecolare per certificare la negatività al Covid-19.