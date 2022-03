Mercato tedesco: impennata di prenotazioni per il Mediterraneo

“Siamo all'inizio di una ripresa sostenuta dei dati di traffico, anche se permane l’incognita della terribile guerra nel cuore dell’Europa, che dev’essere risolta al più presto". All’Itb Berlin Convention Aletta von Massenbach, ceo di Flughafen Berlin Brandenburg GmbH., la società di gestione dell'aeroporto di Berlino Brandeburgo, fa il punto sulla situazione dell’outgoing tedesco.

I dati di traffico

Lo scalo ha registrato da inizio anno il transito di un totale di circa 953mila passeggeri. Secondo la compagnia aeroportuale Fbb il numero di passeggeri è aumentato di quasi sei volte rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Rispetto a gennaio 2022, invece, il numero di passeggeri è salito a febbraio di circa 186mila unità. Con un totale di 10.029 movimenti di aeromobili, a febbraio sono stati registrati quasi 1.000 decolli e atterraggi in più rispetto a gennaio.



Domanda in forte ripresa

Numeri incoraggianti, dunque, che fanno ben sperare nella ripresa, come sottolinea Norbert Fiebig, presidente della German Travel Association: “Dopo due anni di pandemia - dice - i tedeschi hanno sentito il desiderio di viaggiare di nuovo. La domanda è stata molto forte dall'inizio dell'anno e, secondo un sondaggio, oltre il 50% delle persone in Germania sta effettivamente pianificando di nuovo un viaggio più lungo. A febbraio, in particolare, la mole di prenotazioni è stata al di sopra del livello pre-Covid in tutte le settimane”.



Nessuna novità sul fronte delle mete più richieste, con il Mediterraneo in pole position: Spagna, Grecia e Italia le destinazioni sul podio, con una tendenza anche all’aumento della spesa media. “Tuttavia – conclude Fiebig - non è ancora prevedibile come la guerra in Ucraina influenzerà il comportamento di viaggio. Il conflitto sta infatti gettando un'ombra oscura d'incertezza sulla domanda”.



