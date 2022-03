Orizzonti di ripresa, le stime del travel all'ITB Berlin Convention

Nel 2022 l’industria del turismo tedesca raggiungerà probabilmente l’80% del fatturato pre-pandemia e nel 2024 arriverà a superare i livelli del 2019. A tratteggiare gli orizzonti della ripresa ITB Berlin e Statista Q, che insieme hanno presentato all’ITB Berlin Convention apertasi oggi uno sguardo al futuro dell’industria del turismo.

Un miglioramento significativo della situazione era già evidente nel 2021, quando la mole di prenotazioni aveva registrato una crescita di 36 punti percentuali rispetto al 2020. Secondo il Mobility Market Outlook (Mmo) di Statista, l'anno scorso il settore ha raggiunto un fatturato globale di circa 260 miliardi di euro. Quest'anno la cifra supererà probabilmente i 353 miliardi di euro, a più 46% sul 2021: il tasso di crescita più alto degli ultimi anni. Secondo gli esperti di Mmo, tuttavia, una piena ripresa non sarà raggiunta fino al 2024.



I trend del futuro

Flessibilità, maggiore sicurezza e bisogno di tecnologia i trend emergenti della domanda, come è emerso dal Global Consumer Survey condotto sui turisti tedeschi. Per quanto riguarda, invece, il peso del turismo russo e ucraino sul travel mondiale nel 2019, in base ai dati Unwto, Ucraina e Russia hanno contribuito al 2,6% su un totale di 1,5 miliardi di arrivi turistici internazionali. Sempre nel 2019 pre-pandmia la spesa combinata di Ucraina e Russia per il turismo in uscita ammontava a circa il 3,2% del volume mondiale. I Paesi vicini dell'Europa orientale rappresentavano circa l'1,8% del totale mondiale.