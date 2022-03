Gestione delle crisi e impatto sul turismo, apre domani la ITB Berlin Convention

In pochi giorni la guerra in Ucraina ha scompigliato le carte degli assetti geopolitici dell’intera Europa. Un avvenimento dirompente di cui l’Itb Berlin Convention, che inizia in modalità virtuale domani, non potrà non tenere conto.

La manifestazione il cui slogan è "Open for Digital, Responsible & Resilient Solutions”, avrà tra i suoi argomenti chiave la gestione della crisi e l’impatto degli eventi sul turismo.



La roundtable dei ministri

Tra gli incontri più importanti di domani la roundtable delle 12,10 dal titolo ‘Dal Covid alla crisi climatica e all’Ucraina, le politiche in atto per ridurre al minimo l’impatto delle crisi sui viaggi e il turismo’. Vi parteciperanno Edmund Bartlett, ministro del Turismo della Giamaica, la sua controparte greca Vassilis Kikilias, Ghada Shalaby, viceministro dell’Egitto, e poi ancora il ministro del Turismo delle Filippine Bernadette Romulo-Puyat.



Tra pandemia e voglia di sostenibilità

La conferenza stampa di apertura delle 9 di domani vedrà la partecipazione di numerosi rappresentanti del settore, con una presentazione della Georgia quale official cultural destination di Itb 2022, mentre analisti di settore forniranno un quadro di come la pandemia cambierà probabilmente le fortune del settore dei viaggi e le aspettative dei clienti in futuro. Tra gli interventi quello di Norbert Fiebig, presidente della German Travel Association (DRV), che parlerà della dicotomia tra la pandemia da un lato e il bisogno sempre più urgente di sostenibilità dall'altro.