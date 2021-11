Regno Unito, si pensa a una stretta per i viaggiatori senza terza dose

Il Regno Unito potrebbe introdurre nuovamente la quarantena per chi rinuncerà alla terza dose del vaccino anti Covid-19. Secondo quanto si apprende da alcune testate internazionali e da TravelMole, al fine di arginare la diffusione delle varianti del virus, il Governo britannico starebbe pensando a una stretta per i viaggiatori internazionali che non hanno ricevuto il booster.

La stretta “non accadrà immediatamente, ma accadrà”, ha riferito un funzionario del Governo alla testata.



Nulla di definito ancora, quindi. Ma, stando alle prime anticipazioni, potrebbero essere esentati dalla quarantena coloro i quali abbiano prenotato il richiamo e siano in attesa di un appuntamento per l’iniezione del booster.