L’Ue riconosce l’NHS Covid Pass del Regno Unito

L’Unione europea riconoscerà l’NHS Covid Pass, il certificato vaccinale rilasciato nel Regno Unito. L’annuncio è arrivato direttamente dalla Commissione Ue.

I viaggiatori in possesso di NHS Covid Pass potranno quindi accedere in qualsiasi Paese del blocco Ue esibiendo il certificato come prova di vaccinazione. In questo modo, riporta Travel Mole, potranno spostarsi liberamente tra i vari Stati e accedere a eventi, bar e ristoranti, musei e altri luoghi pubblici in cui è richiesta la prova di immunizzazione.



L’NHS Covid Pass sarà quindi considerato al pari del Digital Covid Certificate Ue.