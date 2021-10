Le Hawaii riaprono ai turisti, via libera dal primo novembre

Ad annunciarlo è stato lo stesso Governatore dello Stati, David Ige: le Hawaii riapriranno i loro confini a partire dal 1° novembre, accogliendo i visitatori che si spostano per viaggi leisure. L’unico requisito, sottolinea, sarà quello di aver completato il ciclo di vaccinazione: “Il sistema sanitario delle Hawaii ha saputo rispondere al meglio all’emergenza sanitaria – ha detto, secondo quanto riportato da eTurboNews – e ora lo Stato ha la capacità di andare aventi sulla strada della ripresa economica”.

"Siamo tutti incoraggiati da ciò che abbiamo visto nelle ultime settimane con la continua tendenza alla diminuzione dei contagi - ha aggiunto -. I nostri ospedali stanno andando meglio e abbiamo meno pazienti Covid nei loro reparti. Per questo motivo, ora è sicuro per i residenti e i visitatori completamente vaccinati riprendere i viaggi non essenziali verso li Stato delle Hawaii”.