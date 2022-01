Hawaii, tornano le crociere: primi accordi con Norwegian e Carnival

Le Hawaii riaprono alle crociere. La decisione arriva direttamente dall'Hawaii Department of Transportation e il provvedimento è diventato effettivo dal 15 gennaio.

Secondo quanto diffuso dalla stampa locale, Norwegian Cruise Line e Carnival Cruise Line avrebbero già firmato i primi accordi con i porti dell'arcipelago per riportare verso questa destinazione i propri passeggeri, le regole però sono ben chiare: le compagnie di crociera dovranno seguire un protocollo specifico che include l'effettuazione di tamponi e la presenza di uno staff medico dedicato a bordo.



L'Hawaii self travel program, riporta travelpulse.com, prevede inoltre che i passeggeri e gli equipaggi esibiscano un certificato di vaccinazione o un test Covid con risultato negativo prima dell'arrivo nello Stato, procedura non necessaria per le crociere che navigheranno tra le isole senza varcarne i confini. G. G.